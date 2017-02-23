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У стен Верховной Рады проходит митинг против сохранения налоговой милиции, передает корреспондент ForUm’а.

Митингующие расположились на площади Конституции. В руках они держат воздушные шарики черного цвета. А также плакаты с надписями: «Налоговая милиция: своим все - чужим закон». «Народные избранники, Азаров бы вами гордился», «Налоговая милиция давай до свидания», «Прочь налмилицию! Голосуй за Финполицию» и др.

Поддержать позиция митингующим вышли некоторые народные депутаты.

Напомним, из-за технической ошибки из вступившего в силу 1 января 2017 года Налогового кодекса был исключен раздел ХVІІІ-2 «Налоговая милиция». 

Министерство финансов предлагает не исправлять техническую ошибку Рады, из-за которой была ликвидирована налоговая милиция, а принять новый закон о создании финансовой полиции.
Мария Пастернак, ForUm

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