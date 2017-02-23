Суд над экс-президентом Виктором Януковичем по делу о государственной измене может начаться 10 марта. Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, выступая в Верховной Раде перед голосованием за законопроект об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс, предусматривающий введение наказания за экономические и военные преступления в ходе заочного осуждения.

«Я хотел бы показать, кто ждет вашего решения. Сто девятнадцать уголовных производств готовы к передаче в суды в случае усовершенствования действующего закона», - отметил он.

По его словам, решения нардепов «ждут» Янукович, Захарченко, Шуляк, Ратушняк, Якименко, Азаров, Пшонка и многие другие, среди которых, в частности, и подозреваемые в расстрелах на Майдане и уголовные производства по которым готовы для вручения подозрений и передачи в суд еще в этом году.

Также, по словам Луценко, этого решения «ждут» ряд высокопоставленных лиц РФ. Среди которых, к примеру, советник президента РФ Глазьев, представитель российского президента в так называемом крымском федеральном округе Белавинцев, министр обороны РФ Шойгу и др. «Еще в этом году они должны быть рассмотрены и осуждены украинскими судами», - заявил генпрокурор.

«Также вашего решения ожидают несколько сотен крымских предателей: прокуроров, судей, полицейских и других государственных служащих, которые предали украинскую присягу и осуществляют репрессии против украинских граждан в Крыму. Прошу отбросить любые спекуляции политического характера», - добавил он.

Кроме этого, Луценко отметил, что как генеральный прокурор Украины согласен с решением о снятии с этого закона нормы о праве генпрокурора продолжать следствие до 18 месяцев.

«Мы обойдемся без этой нормы. Достаточно только урегулирования других статей. Генеральной прокуратуре Украины не нужно продолжение следствия до 18 месяцев, о котором так часто спрашивают народные депутаты. Также мы готовы отказаться от нормы о вручении повестки через СМИ. Действующий порядок нас также устраивает. Если эти два вопроса снимаются, я бы очень вас просил поддержать предлагаемый законопроект в первом чтении и в целом, что даст возможность 10 марта начать суд над Януковичем по обвинению в государственной измене. И в следующие месяцы продолжить эту деятельность по указанным фигурантам», - резюмировал он.

Напомним, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, предусматривающих введение наказания за экономические и военные преступления в ходе заочного осуждения.

Как известно, 28 ноября 2016 года Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.

30 января 2017 года адвокатам экс-президента было вручено уведомление о подозрении.

В ГПУ 1 февраля сообщили, что защитники Януковича уже начали знакомиться с материалами досудебного расследования.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что обвинительное заключение по делу экс-президента Украины Виктора Януковича будет передано в суд 14 марта.