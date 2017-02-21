Обвинительное заключение по делу экс-президента Украины Виктора Януковича будет передано в суд 14 марта.
Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире канала 112 Украина.
«14 марта обвинительный акт по госизмене Януковича будет передан в суд для рассмотрения по существу», - рассказал он.
Как известно, 28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.
Позже он заявил, что планирует завершить досудебное расследование в уголовном производстве против Януковича в течение февраля.
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