Защитники бывшего президента Украины Виктора Януковича уже начали знакомиться с материалами досудебного расследования в уголовном производстве по государственной измене. Об этом со ссылкой на слова прокурора Главной военной прокуратуры ГПУ Руслана Кравченко сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Адвокаты вчера уже знакомились с одним томом материалов уголовного производства и будут продолжать, как они обещают. А по поводу заявлений о том, что они не начали ознакомление с материалами дела, поскольку считают следствие не завершенным - это манипулирование мнением общества», - процитировала она прокурора.

При этом Кравченко подчеркнул, что если будут установлены факты процесса затягивания ознакомления с делом со стороны защиты Януковича, Главной военной прокуратурой будет отправлено ходатайство в Печерский районный суд об установлении конкретных сроков для ознакомления с материалами досудебного расследования.

Ранее адвокаты экс-президента заявили, что не начали знакомиться с материалами уголовного дела в отношении него, поскольку считают, что следствие еще не закончено.

Как известно, 28 ноября 2016 года Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.

30 января 2017 года адвокатам экс-президента было вручено уведомление о подозрении.