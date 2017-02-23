также в разделеПолитика
Из фракции Порошенко вышел нардеп 24
Луценко: Суд над Януковичем может начаться 10 марта 21
Рада отказалась возвращать налоговую милицию 35
Депутаты заблокировали трибуну ВР 77
Рада раскритиковала ОБСЕ за игнорирование оккупации Крыма 56
НАПК просят проверить поездку Насирова на инаугурацию Трампа 37
СМИ: У Манафорта планировали возвращение Януковича в Украину 153
Глава МИД Германии заявил о риске военной эскалации на Донбассе 38
Гройсман: Ситуация с львовским мусором снова заходит в тупик 66
Кабмин уволил председателя Госэкоинспекции 27
Петренко: Против Путина и его окружения будет кейс в Гааге 115
Москаль: «Закарпатский край» не стоит выеденного яйца 211
Турчинов рассказал, к чему может привести Майдан-3 180
С начала года контракт с ВСУ подписали уже 4,5 тысячи украинцев 21
Россия сорвала скайп-конференцию ТКГ 62
Турчинов: Сдержать РФ только военной силой невозможно 235
Порошенко доволен тем, как наводятся мосты с администрацией Трампа 32
Трохимец: Суд снова затягивает «тарифное» дело Тимошенко против Кабмина 69

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, предусматривающих введение наказания за экономические и военные преступления в ходе заочного осуждения.

Как передает корреспондент ForUm’а, за принятие соответствующего законопроекта №5610 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства)» в первом чтении проголосовали 233 народных депутата.

Как отметил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, выступая до голосования за данный документ, одна из задач законопроекта – добавить к статьям, которые подлежат заочному осуждению, статью 255 «Создание преступной организации».

«На данный момент  этой статьи, к сожалению, там нет, что делает невозможным наказание за экономические и военные преступления», - отметил Луценко.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко призвал депутатов поддержать изменения в закон о заочном правосудии для возможности передачи в суд обвинения против Виктора Януковича.
Мария Пастернак, ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги
Ботинки зимние