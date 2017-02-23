Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, предусматривающих введение наказания за экономические и военные преступления в ходе заочного осуждения.

Как передает корреспондент ForUm’а, за принятие соответствующего законопроекта №5610 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства)» в первом чтении проголосовали 233 народных депутата.

Как отметил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, выступая до голосования за данный документ, одна из задач законопроекта – добавить к статьям, которые подлежат заочному осуждению, статью 255 «Создание преступной организации».

«На данный момент этой статьи, к сожалению, там нет, что делает невозможным наказание за экономические и военные преступления», - отметил Луценко.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко призвал депутатов поддержать изменения в закон о заочном правосудии для возможности передачи в суд обвинения против Виктора Януковича.