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Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) получило письмо от министра финансов Александра Данилюка с просьбой проверить поездку главы Государственной фискальной службы Романа Насирова на инаугурацию президента США Дональда Трампа. Об этом в Facebook сообщила председатель НАПК Наталья Корчак.

«Национальное агентство получило письмо с просьбой проверить участие главы ГФС в мероприятиях, связанных с инаугурацией президента США в январе этого года», - написала она.

Корчак подчеркнула, что со ссылкой на открытую информацию президентского инаугурационного комитета США, в письме отмечается, что поездка в Вашингтон и участие в церемонии оглашения клятвы, могли стоить одному лицу от 25 тыс. до 1 млн долл.

Напомним, 20 января глава Государственной фискальной службы Роман Насиров присутствовал на инаугурации президента США Дональда Трампа.

6 февраля Данилюк заявил, что намерен обратиться в НАБУ и НАПК по поводу поездки Насирова на инаугурацию Трампа.
ForUm

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