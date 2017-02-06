Министр финансов Украины Александр Данилюк инициировал привлечение к дисциплинарной ответственности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает 112 Украина.

«За систематическое нарушение поручений министра финансов и несогласованное отсутствие на рабочем месте я инициировал привлечение Насирова к дисциплинарной ответственности. Второй выговор – это увольнение», - сказал Данилюк.

Также он намерен обратиться в НАБУ и НАПК по поводу поездки Насирова в США на инаугурацию президента Дональда Трампа.

«Где находится глава ГФС? В Америке. Вместо того, чтобы реализовывать задания, он занимается самопиаром. Он поехал в отпуск, не согласовав это с министром финансов и премьером. Это грубое нарушение. Он поехал на инаугурацию президента США, а это недешевое удовольствие», - рассказал глава Минфина.

По информации Данилюка, участие в мероприятиях в США, которые посещал Насиров, стоит 250 тыс. долларов. Он считает необходимым проверить, является ли эта сумма задекларированной.

«А если нет, если это было бесплатно, я хочу спросить, почему именно его приглашают. Законодательство запрещает принимать такие подарки и такие услуги. Я должен обратиться в НАПК и НАБУ, чтобы они проанализировали эту ситуацию», - сказал министр.

Напомним, 20 января глава Государственной фискальной службы Роман Насиров присутствовал на инаугурации президента США Дональда Трампа.