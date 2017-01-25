Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров присутствовал 20 января на инаугурации президента США Дональда Трампа по приглашению своих бывших коллег.
Об этом он заявил журналистам.
«Да, я являюсь поклонником Трампа. Был в отпуске в США, интересно было посмотреть такое великое событие в мире на сегодняшний день. Хобби, стараюсь за этим следить. Меня пригласили бывшие коллеги по работе», – сказал Насиров.
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По его словам, билет на мероприятие обошелся ему примерно в 200-300 долларов.
«Я не думаю, что там такая большая стоимость, мне кажется, билет на инаугурацию стоит 200 или 300 долларов», – сказал Насиров.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что минимальная стоимость билета на инаугурацию американского президента составляла 20 тыс. долл.
20 января Дональд Трамп принял присягу президента США.
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