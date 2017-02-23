Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали размещение незаконными вооруженными формированиями в населенных пунктах РСЗО «Град», танков и артиллерийских орудий, сообщает пресс-служба миссии.

«В неподконтрольных правительству районах СММ зафиксировала следующие нарушения соответствующих линий отвода: три танка (Т-64), стоявшие в г. Александровск (10 км к западу от Луганска), один танк (Т-64) в с. Лиман (12 км к северо-западу от Луганска) и один танк на грузовике-платформе на территории комплекса в Луганске», – говорится в сообщении.

Также, по данным миссии, 19 февраля беспилотный летательный мини-аппарат СММ обнаружил 4 самоходные гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм) и присоединенную к грузовику противотанковую пушку (МТ-12 «Рапира», 100 мм). Эти единицы вооружения стояли в подконтрольном правительству с. Кременевка (78 км к югу от Донецка), что является нарушением соответствующих линий отвода.

За линиями отвода, но за пределами мест хранения, 20 февраля в подконтрольном правительству пос. Асланово (85 км к югу от Донецка) мини-БПЛА СММ обнаружил еще 7 танков (Т-64).

Миссия видела вооружение, но не смогла верифицировать его как отведенное, так как условия его хранения не соответствуют критериям, указанным в сообщении от 16 октября 2015 года.

В таких же местах хранения в неподконтрольных правительству районах СММ зафиксировала 5 РСЗО (БМ-21 «Град», 122 мм), заряженных ракетами и окрашенных в белый цвет. Наблюдатели также впервые зафиксировали отсутствие одной РСЗО (БМ-21), 6 самоходных гаубиц (2С1) и двух минометов (ПM-38, 120 мм). В двух отдельных случаях им не удалось получить доступ к таким местам хранения.