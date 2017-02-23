В Украине в этом году коммунальные услуги оказались рекордно дорогими. Подорожало все: отопление, свет, горячая и холодная вода. Дороже всего украинцам обходится отопление. По оценкам экспертов, до 70% от суммы в платежках – стоимость тепла. »Сегодня» собрал ответы на главные вопросы о коммуналке.

Почему суммы за отопление в разные месяцы отличаются?

Если в многоэтажке есть теплосчетчик – сумму, которая «набежала» за месяц, делят между всеми квартирами. Чем больше квартира – тем больше приходится платить. При этом две типичных многоэтажки могут потреблять разное количество тепла, это зависит от теплопотерь дома. В холодные месяцы дом потребляет больше Гкал, в относительно теплые – меньше.

Если в доме нет счетчика – платить нужно по тарифу на отопление одного квадратного метра, или по усредненному показанию потребления в домах со счетчиками. В среднем, как отмечают эксперты, в домах со счетчиками суммы в платежках на 30% меньше.

Отопление будет дорожать?

Если правительство выполнит рекомендации МВФ и пересмотрит тариф на газ, пропорционально подорожает для украинцев и отопление. Однако на данный момент все еще неизвестно, будут ли пересмотрены тарифы в 2017-м.

Что делать, чтобы платить меньше?

Выход только один – создавать ОСМД и утеплять свой дом. Утепление позволит сократить суммы в платежках в 1,8 раза. Комплексное утепление дома (замена окон и дверей, утепление стен и швов) стоит несколько миллионов гривен. При этом на данный момент практически в каждом городе действует программа поддержки ОСМД.

К примеру, в Киеве 70% расходов на утепление дома компенсируют из городского бюджета, а еще 30% приходится собирать жильцам. В среднем, как отмечает менеджер ДТЭК ЭСКО Сергей Свистюк, каждой квартире придется заплатить за утепление своего дома всего несколько тысяч гривен.

Говорят, что подорожает свет. Сколько теперь придется платить?

В начале года украинцы платят за каждый кВт*час при потреблении менее 100 кВт 71,4 копейки, а с первого марта – 90 копеек. При потреблении более 100 кВт*час каждый кВт*час до марта стоит 129 копеек, а после марта – 168 копеек.

Тариф на электроэнергию покрывал всего лишь 21,3% от реальной ее стоимости, пояснили в НКРЭКУ. Промышленные предприятия доплачивали за население и компенсироваил дополнительные траты за счет конечной цены на свою продукцию. В прошлом году НКРЭКУ приняла решение поднять тариф для украинцев до уровня себестоимости.

Энергосберегающие лампочки очень дорогие. Они вообще когда-то окупятся?

Если поменять лампочки во всем доме, они окупятся меньше, чем за год. Так, лампу мощностью 0,022 кВт можно купить за 98 гривен. К примеру, для того чтобы заменить все лампочки в однокомнатной квартире (по одной лампе на кухне, в туалете, прихожей и ванной и три в люстре в комнате) понадобится 686 гривен.

Если лампа мощностью 75 Вт в прихожей работает два часа в сутки, в туалете – час, в ванной – 3 часа, на кухне – 5 часов, в комнате – 6 часов, за месяц только за «свет» наберется 65,2 кВт. В то же время энергосберегающие лампы потратят в этих же условиях 19 кВт. На данный момент каждый киловатт стоит 1,29 гривни (при потреблении более 100 кВт), а с марта тариф вырастет до 1,68 гривни.

Так, за «свет» до марта с обычными лампами придется платить 84,1 гривни, а с энергосберегающими – всего 23,8 гривни. После марта с «новыми» лампами – 32 гривни, а с «обычными» – 109,5 гривни. Поменяв все лампы, каждый месяц можно будет экономить 77,5 гривни.

А двухзонный счетчик?

Двухзонный счетчик тоже окупиться, но тем, кто тратит мало электроэнергии, устанавливать его нет смысла – при потреблении 100 кВт*час счетчик будет окупаться пять лет.

Такой прибор учета с 23 вечера до 7 утра считает электроэнергию по тарифу в два раза ниже. Счетчик с установкой обойдется примерно в 1400 гривен. К примеру, семья, которая потребляет 200 кВт*час электроэнергии и при этом 25% света использует с 23 часов вечера до 7 часов утра, каждый месяц сможет экономить 42 гривни. Следовательно, двухзонный счетчик окупится примерно через три года.

А если отказаться от горячей воды и поставить бойлер, я смогу сэкономить?

Нет. Из-за роста тарифов на свет окупиться бойлер не успеет. Так, стоимость бойлера колеблется в пределах от 1500 до 7000 гривен. Водонагреватель на 80 литров и мощностью 2500 Вт (этого объема достаточно для семьи из трех человек) стоит 5000 гривен. Такой бойлер на подогрев кубометра воды потратит 46,25 кВт*час. Кубометр горячей воды сейчас с бойлером обойдется в 73 гривни, а после марта – в 91 гривни 13 копеек. Таким образом, подогревать воду бойлером будет выгодно только до марта этого года.

А кроме бойлера, на что еще тратим много электроэнергии?

Больше всего электроэнергии тратится на освещение квартиры. Если лампа мощностью 75 Вт в прихожей работает два часа в сутки, в туалете – час, в ванной – 3 часа, на кухне – 5 часов, в комнате – 6 часов, за месяц только за «свет» наберется 65,2 кВт.

На что больше всего тратится электроэнергии:

Холодильник: 30 кВт*час за месяц

Микроволновка 5 кВт (если пользоваться 10 минут ежедневно)

Стиральная машина: 18 кВт*час (если использовать три часа в неделю)

Электрочайник: 11,25 кВт*час (если ежедневно использовать 15 минут)

Телевизор: 9 кВт*час (если каждый день смотреть ТВ по три часа)

Компьютер: 45 кВт*час (пользоваться мощным компьютером по три часа в день)

Утюг: 6 кВт*час (использовать час в неделю)

Фен 6,4 кВт*час (использовать час в неделю)

Напомним, в этом году в Украине, согласно с меморандуму с МВФ, могут пересмотреть тариф на голубое топливо. По оценкам экспертов, оно может подорожать на 25-30%. Кроме того, в 2017 году в среднем на 15% подорожает холодная вода.