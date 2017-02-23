Сегодня, 23 февраля, в ряде регионов Украины ожидаются сильные порывы ветра, сообщает пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным Укргидрометцентра, 23 февраля порывы ветра 15-20 м/с ожидаются на высокогорье Карпат, днем местами и в Приазовье 25-30 м/с и на территории Киевской области.

Также 23 февраля порывы ветра 15-20 м/с на высокогорье Карпат, днем местами и в Запорожской, Донецкой области 25-30 м/с.

ГосЧС призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице. «Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение», – сказано в сообщении.