По состоянию на конец прошлого года вещание украинских теле- и радиокомпаний было восстановлено в 29 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, отчитываясь о работе в 2016 году, сообщает Укринформ.

«Было возобновление вещания в 29 населенных пунктах на Донбассе», - сказал Артеменко.

Так, по его словам, сейчас на Донбассе осуществляют вещание 30 телевизионных компаний и 31 радиокомпания Украины.

Напомним, в январе Национальный совет выдал разрешение на вещание на территории проведения АТО передач первой программы «Украинского радио».