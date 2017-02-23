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Разрешение на въезд в Беларусь по документам, выданным так называемыми «ЛНР» и «ДНР», является заигрыванием Минска с Москвой. Об этом заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова в эфире канала 112 Украина.

«Мы понимаем, что здесь больше политики, чем права. В Беларуси сложная политическая ситуация уже не первый год, в последнее время видим заигрывание с РФ и вот результаты. С одной стороны идет заявление, где мы говорим, что это действительно самопровозглашенные республики и мы не признаем документы, но, в принципе, чтобы как-то подыграть России, оставляем за собой возможность в индивидуальном порядке регулировать возможность пересечения границы. Это невозможно и нецивилизованно с юридической точки зрения. Потому что мы понимаем, что ни одна страна мира не позволит пересекать свою границу в режиме, когда пограничник решает, какая у тебя жизненная ситуация», - заявила Севостьянова.

По словам заместителя министра, это также сигнал, что нужно принимать законодательство, которое будет жестко регулировать отношения с временно оккупированными территориями для отображения официальной позиции Украины.

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир  Путин подписал указ о признании на территории России  документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что въезд в страну по документам самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» в настоящее время невозможен

Однако позже в МВД республики заявили, что решение о допуске в Беларусь людей с документами «ДНР» и «ЛНР» будет приниматься в «индивидуальном порядке, в зависимости от жизненной ситуации».
ForUm

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