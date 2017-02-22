На сегодняшний день на линии соприкосновения находятся и защищают Украину 37 тысяч военнослужащих Вооруженных сил. Об этом сегодня, 22 февраля, на оперативном сборе руководящего состава Вооруженных сил Украины заявил министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак, сообщает пресс-служба Минобороны.

Он отметил, что остальной личный состав находится на боевом дежурстве, в учебных центрах, на полигонах и аудиториях, где они изучают опыт, который получили, и делают выводы.

«Мы сможем защитить Украину и выполнить все задачи, которые стоят перед Вооруженными силами. Свидетельством этому является 72 бригада и другие подразделения, которые на примере Авдеевки показали, что они умеют воевать и готовы ради своего государства отдавать жизнь и жертвовать здоровьем», – отметил Полторак.

Министр обороны поблагодарил Президента, который как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины не просто наблюдает за реформами в Вооруженных силах, а возглавляет их.

«Это дает нам возможность решать проблемы, несмотря на то, что осуществлять реформы во время боевых действий очень трудно. Я горжусь тем, что у нас есть верховный главнокомандующий, который не боится брать на себя ответственность и управляет в трудное время для нашей страны. Вооруженные силы Украины задачи по защите страны выполнят», – подчеркнул министр.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения Российской Федерации в Украину в настоящее время сохраняется.