Производство по делу Юлии Тимошенко против правительства приостановлено в связи с определением Окружного административного суда Киева о назначении экономической экспертизы обоснованности цены на газ. Об этом сообщил официальный представитель истца в судебном процессе Александр Трохимец по завершению заседания.

Экспертизу назначили по ходатайству ответчика – Кабинета министров Украины. По словам Трохимца, такое решение суда не несет никаких юридических последствий и является свидетельством умышленного затягивания процесса. Нынешнее назначение экспертизы как раз и является ярким примером того, что суд идет на все, чтобы не принимать правомерное решение, отметил представитель истца.

«Назначение экспертизы с точки зрения здравого смысла выглядит как нонсенс. Получается, что правительство просит суд экспертизой установить, является ли экономически обоснованным поднятие цены на газ, которую своим решением он и поднял, убеждая, что цена рыночная и экономически обоснована. На самом деле это Кабмин должен был бы доказывать в суде экономические обоснования повышения цены на газ постановлением правительства», – пояснил он.

Как отмечал сегодня на брифинге в ОАС народный депутат от «Батькивщины» Иван Крулько, иск Юлии Тимошенко рассматривается в суде уже 9 месяцев из-за постоянного затягивания и откладывания дела: то из-за смены представителей Кабмина, то из-за новых ходатайств, которые повторяются из-за введения в процесс новых представителей от Кабмина, то из-за смены состава суда.

Напомним, 27 октября суд Киева перешел в режим письменного производства по делу по иску Тимошенко против правительства по отмене постановления №315 об установлении единой цены на газ на уровне 6879 гривен за тысячу кубометров.

Также в ОАС Киева рассматривается иск Юлии Тимошенко к НКРЭКУ об отмене постановления о повышении тарифов на горячую воду и отопление с 1 июля 2016 года.

Как сообщал АиФ.ua, ранее Порошенко выразил удовлетворение от диалога с администрацией США.