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21 февраля. Картина дня 79

Задержанный военнослужащий контрактной службы Военно-морских сил Украины приобрел 12 автоматов Калашникова и 2 пулемета Калашникова за 700 долларов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.                                     

«Установлено, что в октябре 2016 года военнослужащий военной службы по контракту, находясь на территории одной из воинских частей в Одесской области, предложил другому военнослужащему денежное вознаграждение за содействие в незаконном приобретении 12 автоматов АК-74, 2 пулеметов ПКМ, патронов к ним и боевых гранат», – сообщили в надзорном ведомстве.

За такой арсенал оружия матрос в два этапа передал старшему матросу денежное вознаграждение на общую сумму более 700 долл.

Непосредственно после получения заказанного огнестрельного оружия военнослужащего-контрактника задержали правоохранители, оружие изъято.

Военная прокуратура Одесского гарнизона Южного региона Украины готовит уведомление о подозрении указанному лицу в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК Украины и обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Напомним, 21 февраля сотрудники Военной контрразведки Службы безопасности Украины задержали военнослужащего-контрактника ВМС, который пытался доставить в Киев 12 автоматов Калашникова и винтовку СВД якобы для применения 22 февраля на Майдане.
ForUm

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