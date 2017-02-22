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Полиция не зафиксировала грубых нарушений правопорядка на Марше национального достоинства в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

«Массовые мероприятия в правительственном квартале столицы завершились. Грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано», - говорится в сообщении.

Правоохранители продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок.

Как сообщал ForUm, сегодня, 22 февраля, в 11:00 в Киеве начался Марш национального достоинства, организованный ВО «Свобода», «Правым сектором» и партией «Национальный корпус».  

Участники марша прошли по аллее Небесной Сотни через улицу Институтскую к Верховной Раде, где провели митинг.
ForUm

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