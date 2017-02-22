Результаты аудитов Пенсионного фонда Украины показали отсутствие двойных выплат и выплат пенсий «мертвым душам». Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба Кабмина.

«За 2 последних года проведены два аудита Пенсионного фонда. Первый – нашей командой самостоятельно в 2015 году, второй – Министерством финансов в 2016 году. Так вот аудит Минфина подтвердил, что никаких злоупотреблений в Пенсионном фонде нет. Нет никаких двойных или тройных выплат, нет выплат мертвым душам, нет никаких миллиардов переплат», - сказал он.

«Мы передали Минфину данные о 160 млн транзакций, из которых они поставили под сомнение только 50. Из этих 50 сегодня только 8 фактов возможных двойных выплат. Сейчас идет окончательная проверка этих данных. То есть с 13 млн пенсионеров только по 8 лицам есть сомнения», - отметил Розенко.

Он подчеркнул, что ревизия Пенсионного фонда осуществлена ​​в полном объеме.

«Система ПФ на сегодня очищена. Хватит пугать людей и рассказывать о многочисленных изменах», - подчеркнул вице-премьер.

«Более того, мы наладили оперативную систему обмена информацией с Минюстом, с отделами регистрации актов гражданского состояния. И информация о смерти человека сразу попадает в органы Пенсионного фонда. Мы сегодня в абсолютно обычном ежедневном режиме проводим процессы верификации», - добавил Розенко.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство в ближайшие месяцы представит решение по пенсионной реформе, которое предусматривает повышение пенсий и позволит преодолеть дефицит Пенсионного фонда до 2024 года.