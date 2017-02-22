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Руководитель фракции «Радикальной партии» Олег Ляшко подозревает, что у депутата Андрея Артеменко, кроме украинского, есть еще и гражданство Канады. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады.

«У нас есть основания подозревать, мы сейчас проводим соответствующую проверку, что у Андрея Артеменко есть другое гражданство, кроме украинского. Что он один из тех, кто имеет иностранное гражданство... По моей информации, Артеменко несколько раз приезжал в Украину в 2010-2011 году по паспорту гражданина Канады», - сказал Ляшко, сообщает Укринформ.

Он добавил, что хочет узнать, отказался ли Артеменко от гражданства Канады, ведь Конституцией запрещено двойное гражданство.

«Таких как Артеменко, по моей информации, в парламенте огромное количество людей, которые имеют другое, кроме украинского, гражданство. Поэтому я считаю насущной необходимости урегулирование этого вопроса... Мы предлагаем ввести санкции, и при наличии другого гражданства, чем украинское гражданство, при условии сокрытия этого факта во время регистрации нардепом должен быть сложен депутатский мандат», - добавил Ляшко.

Как сообщал ForUm, прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело против народного депутата Андрея Артеменко по статье государственная измена.

Ранее американская газета The New York Times написала, что Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.

20 февраля Радикальная партия исключила Артеменко из состава фракции.
ForUm

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