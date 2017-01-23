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Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» с 1 февраля повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 22% по сравнению с январем 2017 года – до 9 214,8 грн за тыс. куб. м с 7 551,6 грн за тыс. куб. м, говорится в сообщении компании.

В то же время, по данным «Нафтогаза», максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 февраля будут повышены на 21% – до 10 141,2 грн за тыс. куб. м по сравнению с 8 374,8 грн за тыс. куб. м в январе, сообщает УНИАН.

Как отметили в компании, ценовые предложения «Нафтогаза» дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

Если покупатель не имеет задолженности перед «Нафтогазом» или будет приобретать не менее 50 млн кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена топлива. Во всех других случаях применяется более высокая цена. Все цены на топливо указаны с учетом НДС и тарифов на транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.

Как ранее сообщал ForUm, с 1 января 2017 года «Нафтогаз» снизил минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 2,9% по сравнению с декабрем 2016 года – до 7 551,6 гривни за тысячу кубометров с 7 780,8 гривни за тысячу кубометров.
ForUm

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