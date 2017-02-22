Экс-президент Виктор Янукович мечтает вернуться в Украину, чтобы «содействовать восстановлению страны». Об этом он заявил в интервью журналистам в связи с трехлетием Евромайдана.

«Я живу в Ростове-на-Дону), арендую там небольшой дом, общаюсь со своими близкими и, конечно, со своими соратниками. Они тоже находятся в сложном положении и тоже мечтают, как и я, что-то доброе сделать для Украины, украинского народа. И, конечно, мы все мечтаем вернуться на родину для того, чтобы принять участие в восстановлении нормальной жизни, чтобы наши дети жили в процветающей стране», - заявил Янукович, сообщает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что не имеет «никаких иллюзий или больших амбиций».

«Я просто обязан сегодня занимать принципиальную позицию, я обязан политическими методами добиваться прекращения войны на Украине, начала восстановления разрушенного Донбасса, моей малой родины, где я родился и прожил более 50 лет», - отметил он.

По словам экс-президента, сейчас в России он часто встречается с различными людьми, так как ведет активный сбор информации, в том числе по событиям 2013-2014 годов.

«Это невозможно без контактов с людьми, контактов очень много, практически ежедневные, - отметил он. - Это и представители российской власти, и многие выходцы из Украины, и члены землячеств (различных областей Украины), и ополченцы, люди, которые по зову сердца бывают в Донбассе, возвращаются, потом опять едут туда».

По его убеждению, у Украины и России и сейчас есть огромные перспективы для восстановления нормальных взаимоотношений, потому что страны «объединяет очень давняя история».

Напомним, 28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.

25 ноября 2016 года Янукович подтвердил, что просил президента РФ Владимир Путина ввести войска в Украину, и назвал такую просьбу «эмоциональной».

17 января генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Главная военная прокуратура Украины получила фотокопию заявления экс-президента Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину.

Ранее Янукович заявил, что возвращаться не собирается, а вводить войска в Украину не просил.

