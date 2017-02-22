Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении заместителя министра социальной политики Украины – руководителя аппарата по фактам злоупотреблений при проведении государственных закупок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе досудебного расследования установлено совершение заместителем министра социальной политики – руководителем аппарата в 2013 году растраты более 1,7 млн грн бюджетных средств путем подписания договора о закупке и актов о его исполнении, которые не соответствовали предложению победителя конкурсных торгов», – говорится в сообщении.

Так, согласно требованиям ч. 5 ст. 40 Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок» от 01.06.2010 условия договора о закупке не должны отличаться от содержания предложения конкурсных торгов или ценового предложения победителя.

Действуя вопреки указанной норме закона, замминистра подписал договор закупки услуг по питанию детей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, в учебных заведениях, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения, без указания размера наценки на услуги, предложенной победителем конкурсных торгов.

«Это привело к применению при перечислении бюджетных средств высшей наценки и причинению ущерба государству», - заявили в ГПУ.

Кроме того, в ходе досудебного расследования было установлено, что общество-победитель, зарегистрированное в Донецке, непосредственно услуги по договору на территориях радиоактивного загрязнения не предоставляло.

Материалы в отношении указанного замминистра выделены в отдельное уголовное производство, следствие по которому закончено.

17 февраля обвинительный акт по обвинению указанного чиновника в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой), направлен в Печерский райсуд Киева.

Досудебное расследование по другим фактам противоправных действий должностных лиц Минсоцполитики Украины и фондам социального страхования продолжается.