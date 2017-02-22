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Национальная полиция расследует пропажу более 100 картин известного художника, народного художника Украины Ивана Марчука. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол.

«Исчезла 101 картина известного украинского художника современности Ивана Марчука. Эту информацию мне предоставил Тарас Демкура, который и попросил помочь найти и вернуть картины», – отметил он.

По информации Апостола, еще летом прошлого года он передал свои лучшие полотна для очередной зарубежной выставки в Испании, как это было и раньше, своему агенту. «Последний обещал устроить «художественный переворот» в сознании европейцев. К сожалению, ни обещанной сентябрьской, ни какой-либо другой выставки выдающийся художник с тех пор так и не открыл. Держался, как мог...», – сообщил он.

«Поскольку действовать нужно скоро и решительно, я рассказал об этой ситуации своим друзьям Тарасу Кременю и Игорю Бриченко, которые встретились с Иваном Марчуком и мы приняли решение заявить о совершенном преступлении в органы Национальной полиции Украины. Сегодня - первый результат: отозвался агент, якобы пообещав вернуть «золотой фонд». Держим ситуацию на контроле», – подчеркнул Апостол.

Он также сообщил, что по данному факту Национальной полицией открыто уголовное производство.
ForUm

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