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Парламент Нидерландов (Вторая палата) имеет необходимое количество голосов, чтобы поддержать законопроект, внесенный правительством страны, с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Соответствующее обсуждение состоялось во вторник в Гааге.

Обсуждение состоялось в присутствии премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и министра иностранных дел Берта Кундерса. Из сделанных заявлений уже очевидно, что проект закона будет поддержан большинством парламента, который насчитывает 150 депутатов.

Так, «за» будут голосовать Народная партия для свободы и демократии (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), которая насчитывает 40 депутатов, Трудовая партия (Partij van de Arbeid (PvdA), которая насчитывает 35 депутатов, Демократы 66 (Democraten 66 (D66) с 12 голосами и Зеленые левые (GroenLinks (GL), которые насчитывают 4 голоса. Таким образом, «за» проголосует 91 депутат, сообщает УНИАН.

«Против» будут голосовать (Socialistische Partij (SP) – 15 голосов, Партия свободы (Partij voor de vrijheid (PVV) – 12 голосов и Партия для животных (Partij voor de dieren (PvdD) – 2 голоса.

Также против высказались немногочисленные группы, что в сумме дает 53 голоса против. Шесть членов парламента не предоставили свою позицию. Голосование законопроекта запланировано на 23 февраля.

Напомним, 15 декабря 2016 года ЕС согласовал решение о завершении ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС с учетом условий Нидерландов, а именно проекта резолюции, в котором предлагается лишить Украину финансовой и военной помощи ЕС и не предоставлять гражданам Украины права жить и работать в странах ЕС.
ForUm

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