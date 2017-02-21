В составе 60-го «гуманитарного конвоя» Россия отправила на Донбасс автомобиль войск радиационной, химической и биологической защиты, который не является гуманитарным грузом, подчеркнули в Госпогранслужбе Украины.

«Особенностью данного т.н. «гумконвоя» является то, что в его составе через пункт пропуска «Матвеев Курган» следовал специализированный автомобиль РХБ защиты, который не может относиться к категории «гуманитарного» груза первой необходимости», - сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме этого, общее количество автомобилей, незаконно проследовавших через границу в составе «гумконвоя», не соответствовала заявленной ​​в предыдущей ноте МИД РФ, поскольку в документе речь шла лишь о 20 автомобилей.

«Поскольку перемещение т.н. «гумконвоя» происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций», - заявили в Госпогранслужбе.

Всего с 05:50 до 09:10 через российские пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» на въезд в Украину последовало 2 колонны грузовиков в составе 25 автомобилей. Грузовики перевозили преимущественно якобы продукты питания.