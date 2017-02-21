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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий предоставление статуса участника боевых действий пострадавшим во время Революции Достоинства.

Как сообщает корреспондент ForUm’а, за принятие соответствующего законопроекта №5697 за основу проголосовал 261 народный депутат.

Как отмечается в тексте пояснительной записки к законопроекту, целью принятия данного документа является определение статуса участника боевых действий для лиц, получивших телесные повреждения (тяжелые, средней тяжести, легкие), которые не привели к инвалидности во время участия в Революции Достоинства.

Кроме того, документом предлагается определить статус инвалида войны для граждан, которые стали инвалидами вследствие ранений или иных повреждений здоровья, полученных от взрывчатых веществ, боеприпасов и вооружения на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, а также населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения, во время проведения антитеррористической операции.

Предполагается, что указанным лицам будут полагаться соответствующие льготы.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о предоставлении пострадавшим в ходе Евромайдана гражданам статуса участника боевых действий, а также статуса инвалида войны гражданам, получившим инвалидность из-за ранения в зоне проведения антитеррористической операции.
Мария Пастернак, ForUm

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