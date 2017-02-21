По состоянию на 1 февраля 2017 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество безработных в Украине составило 429 тыс. и уменьшилось на 16%. Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Количество лиц, получающих пособие по безработице, сократилось на 15% - до 351 тыс. человек.

«В целом ситуация на рынке труда в текущем году характеризуется положительной динамикой. Количество работодателей, которые сотрудничали с центрами занятости, выросло на треть и составило 39 тыс. Количество вакансий в базе данных службы занятости увеличилось на половину - до 115 тыс. Количество обеспеченных работой составило до 47 тыс.», - говорится в сообщении.

Также, по данным пресс-службы, количество физических лиц-предпринимателей, которые прекратили деятельность и зарегистрировались в Государственной службе занятости как безработные, с начала 2017 года составило 3,2 тыс.

«Почти все они получают пособие по безработице в минимальном размере (544 грн), ведь не платили единый социальный взнос», - подытожили в Госслужбе.