Россия направила на оккупированный Донбасс 60-й по счету так называемый гуманитарный конвой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
«После завершения всех процедур 26 автомобилей с гуманитарным грузом общей массой свыше 300 тонн продолжили движение в пункты разгрузки Донецкой и Луганской областей», - говорится в сообщении.
По данным МЧС России, основная масса груза – продовольственные наборы, предназначенные для детей в возрасте до 1 года, среди которых – молочные смеси, фруктовое, овощное и мясное пюре, молочные каши и фруктовые соки.
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