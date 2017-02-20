также в разделеОбщество
НАБУ допросило Ахметова по делу «пленок Онищенко» 7
Батальон «Гиви» возглавил 26-летний «Сынок» 19
Аваков назвал Артеменко безответственным маргиналом 13
Шевченковскую премию по литературе получил Иван Малкович 17
В Авдеевке нашли упавший российский беспилотник 47
ФСБ отказалась приобщать справку Минобороны к делу Сущенко 13
Еще двое экс-беркутовцев получили российское гражданство 21
ЕС выделит Украине еще €18 миллионов гумпомощи 13
В Украине потеплеет до +13 82
Авиапарк Порошенко застраховали на 1,5 миллиарда 163
С начала эскалации в Авдеевке повреждено 328 гражданских зданий 16
Члена Консультативного совета при ГПУ задержали на взятке 31
В Украине запретили «Темпалгин» 91
В Сирии убили 4 российских военных 57
Порошенко предложил основать стипендии имени Героев Небесной Сотни 15
Гройсман зовет сторонников блокады Донбасса за стол переговоров 103
Обнародовано новое видео расстрела Небесной Сотни 91
Линии электропередач в Авдеевке починили 24

Въезд в Беларусь по документам «ДНР» и «ЛНР» в настоящее время невозможен. Об этом заявил официальный представитель Госпогранкомитета страны Антон Бычковский, сообщает БЕЛТА.

Он отметил, что пересечение государственной границы возможно только по документам, которые дают на это право. Это закреплено в международных и двусторонних договорах.

«Мы соблюдаем действующее законодательство, - сказал Бычковский. - При отсутствии у лиц, пересекающих государственную границу, документов, дающих на это право, мы их пропустить не можем».

«При выявлении таких лиц на выезде, естественно, будем привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством, например, за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда через Беларусь», - добавил он.

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир  Путин подписал указ о признании на территории России  документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

39
Теги
Ботинки зимние