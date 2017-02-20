Въезд в Беларусь по документам «ДНР» и «ЛНР» в настоящее время невозможен. Об этом заявил официальный представитель Госпогранкомитета страны Антон Бычковский, сообщает БЕЛТА.

Он отметил, что пересечение государственной границы возможно только по документам, которые дают на это право. Это закреплено в международных и двусторонних договорах.

«Мы соблюдаем действующее законодательство, - сказал Бычковский. - При отсутствии у лиц, пересекающих государственную границу, документов, дающих на это право, мы их пропустить не можем».

«При выявлении таких лиц на выезде, естественно, будем привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством, например, за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда через Беларусь», - добавил он.

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании на территории России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.



