Верховная Рада намерена во вторник, 21 февраля, предоставить статус участника боевых действий украинцам, получившим телесные повреждения во время Революции Достоинства.

Об этом в ходе Согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий, сообщает корреспондент ForUm’а.

Он отметил, что встречался с семьями героев Небесной Сотни.

«Рассказал об инициативе, которая вышла из Кабинета Министров Украины, которую обсудил наш профильный комитет, о законопроекте №5697. И, собственно, он предлагает предоставить статус участника боевых действий лицам, которые получили телесные повреждения во время Революции Достоинства. А также предоставить статус инвалида войны для тех граждан, которые стали инвалидами вследствие ранений и повреждений на Майдане», - сказал Парубий.

Спикер отметил, что «будет правильным» начать завтрашнюю работу парламента из этого законопроекта.

«И на завтрашний день мы договорились с комитетом, что мы будем предлагать этот законопроект принять в первом чтении», - сказал он.

В начале Согласительного совета парламентарии почтили минутой молчания память погибших на Майдане в феврале 2014 года.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о предоставлении пострадавшим в ходе Евромайдана гражданам статуса участника боевых действий, а также статуса инвалида войны гражданам, получившим инвалидность из-за ранения в зоне проведения антитеррористической операции.