Министерство обороны Украины предоставило фотодоказательства последствий обстрелов в Авдеевке Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.
«Именно здесь, в Авдеевке, российско-оккупационные войска проявляют жесточайшую агрессию», - сказано в сообщении.
Напомним, в связи с повреждением высоковольтной линии электропередач в результате обстрелов 18 февраля прекращено электроснабжение Авдеевки и приостановлено водоснабжение.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время