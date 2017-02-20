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Министерство обороны Украины предоставило фотодоказательства последствий обстрелов в Авдеевке Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

«Именно здесь, в Авдеевке, российско-оккупационные войска проявляют жесточайшую агрессию», - сказано в сообщении.

Напомним, в связи с повреждением высоковольтной линии электропередач в результате обстрелов 18 февраля прекращено электроснабжение Авдеевки и приостановлено водоснабжение.
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