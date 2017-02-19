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В Украине решительно осуждают и не признают принятие Кремлем указа о признании так называемых документов, выданных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

«Это, де-факто, является признанием контролируемых Россией на оккупированных украинских территориях Донбасса нелегитимных органов власти. Российская сторона в очередной раз нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свои международные обязательства, фундаментально нарушает Минские договоренности», - говорится в сообщении.

МИД призывает международных партнеров усилить давление на Россию с целью неуклонного выполнения ею Минских договоренностей и возврата Кремля в международное правовое поле.

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир  Путин подписал указ о признании на территории России  документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.
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