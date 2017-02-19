В Украине решительно осуждают и не признают принятие Кремлем указа о признании так называемых документов, выданных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.



«Это, де-факто, является признанием контролируемых Россией на оккупированных украинских территориях Донбасса нелегитимных органов власти. Российская сторона в очередной раз нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свои международные обязательства, фундаментально нарушает Минские договоренности», - говорится в сообщении.



МИД призывает международных партнеров усилить давление на Россию с целью неуклонного выполнения ею Минских договоренностей и возврата Кремля в международное правовое поле.

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании на территории России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.