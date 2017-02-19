Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что «не совсем доволен» итогами встречи нормандской четверки в Мюнхене. Об этом он заявил по итогам встречи глав МИД Германии, Франции, России и Украины, сообщает LIGA.net , ссылаясь на Reuters.

«Нам нужен значительный результат, а не только несколько заявлений», - сказал министр.

По словам главы МИД Германии Зигмара Габриэля, на переговорах нормандской четверки достигнута договоренность о прекращении огня в Донбассе с 20 февраля.

Габриэль отметил, что участники встречи глав МИД Германии, Франции, Украины и РФ в Мюнхене договорились использовать свое влияние, чтобы добиться прекращения огня и договорились о встречах в следующие недели.

Ранее главы МИД стран нормандской четверки заявили, что переговоры в нормандском формате не будут расширены за счет Соединенных Штатов Америки.