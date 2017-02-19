также в разделеПолитика
Порошенко: Украина – среди главных приоритетов США 73
Лавров: Признание паспортов «Л/ДНР» будет действовать до выполнения «Минска» 43
США: Признание РФ документов ОРДЛО противоречит «Минску» 231
МИД: РФ де-факто признала нелегитимную власть на Донбассе 36
Порошенко: Признание РФ паспортов ОРДЛО – очередное доказательство оккупации 98
Турчинов: Признав документы «Л/ДНР», Путин вышел из Минского процесса 273
«Нормандская четверка» не будет расширяться 55
Россия признала паспорта «Л/ДНР» 1291
Порошенко поручил подготовить закон о блокировании сайтов 383
Порошенко и Дуда обсудили примирение украинцев и поляков 63
Меркель о «Минске»: У меня еще есть надежда 62
Пенс: Россия должна нести ответственность за выполнение «Минска» 88
Порошенко наградил орденами 63 майдановцев 33
Порошенко: Любая сделка с Путиным за спиной Украины будет аннулирована 347
Порошенко: Путин глубоко и искренне ненавидит Украину 268
ЦИК зарегистрировала нового народного депутата 32
Порошенко рассказал госсекретарю США об эскалации на Донбассе 97
СМИ: Луценко поддержал блокаду 349

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что «не совсем доволен» итогами встречи нормандской четверки в Мюнхене. Об этом он заявил по итогам встречи глав МИД Германии, Франции, России и Украины, сообщает LIGA.net , ссылаясь на Reuters.

«Нам нужен значительный результат, а не только несколько заявлений», - сказал министр.

По словам главы МИД Германии Зигмара Габриэля, на переговорах нормандской четверки достигнута договоренность о прекращении огня в Донбассе с 20 февраля.

Габриэль отметил, что участники встречи глав МИД Германии, Франции, Украины и РФ в Мюнхене договорились использовать свое влияние, чтобы добиться прекращения огня и договорились о встречах в следующие недели.

Ранее главы МИД стран нормандской четверки заявили, что переговоры в нормандском формате не будут расширены за счет Соединенных Штатов Америки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

97
Теги
Ботинки зимние