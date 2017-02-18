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Российские футбольные болельщики назвали журналистским вымыслом угрозы британским фанатам. Видеобращения опубликовано на канале RT в Youtube. 

По утверждению авторов документального фильма ВВС Russia's Hooligan Army, российские фанаты готовятся к масштабным столкновениям с гостями Чемпионата мира 2018 года.

«В ответ на обвинения авторов фильма они исполнили песню, в которой пригласили британцев приехать в Россию и лично убедиться в дружелюбном настрое россиян», - говорится в описании к ролику. 
ForUm

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