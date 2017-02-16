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Российские футбольные фанаты предупредили англичан о «фестивале насилия» на Чемпионате мира по футболу в 2018 году. Об этом пишет The Guardian.

В документальном фильме «Армия российских хулиганов», который покажут на телеканале BBC2,  говорится о молодых людях, участвующих в заранее подготовленных драках для того, чтобы быть готовым к турниру в следующем году.

В интервью Денис, возглавляющий объединение Orel Butchers, которое было в центре стычек в Марселе, сказал, что английские болельщики неизбежно подвергнутся насилию снова, если приедут в Россию в июне следующего года, передает 112 Украина.

«Очевидно, кто-то попытается что-то предпринять, гарантия 100%», - сказал он.

Болельщик советует приезжать на чемпионат с семьей и детьми, а вот приехавшим с друзьями-мужчинами нужно готовиться к стычкам.

Еще один анонимный хулиган из Ростова сказал, что английские болельщики становятся мишенями из-за своего прошлого, поскольку именно они были прародителями футбольного хулиганства.

«Для некоторых это будет праздник футбола, а для других – фестиваль насилия», - сказал он.

Болельщики также допускают, что их могут задержать правоохранительные органы, чтобы не допустить организации каких-либо беспорядков.

Напомним, 11 июня 2016 года, в день матча Россия — Англия, в Марселе вспыхнули беспорядки с участием английских и российских фанатов. Один из болельщиков сборной Англии из-за полученных травм скончался. 
ForUm

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