Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации».

Соответствующий указ от 13 февраля опубликован на сайте Главы государства.

Согласно документу, правительству поручено в трехмесячный срок внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты по имплементации положений Конвенции о киберпреступности, ратифицированной законом от 7 сентября 2005 года № 2824-IV.

В них нужно предусмотреть, в частности, предоставление правоохранительным органам полномочий по внесению обязательных к исполнению предписаний владельцам компьютерных данных (операторам и провайдерам телекоммуникаций, другим юридическим и физическим лицам) о срочном фиксировании и хранении компьютерных данных, необходимых для раскрытия преступления, на срок до 90 дней с возможностью продления этого срока до 3 лет, а также нормализации порядка внесения указанных предписаний.

Также необходимо предусмотреть введение блокировки (ограничения) по решению суда операторами и провайдерами телекоммуникаций определенного (идентифицированного) информационного ресурса (информационного сервиса).

Кабмин должен предусмотреть в законопроектах установление требований о предоставлении операторам и провайдерам телекоммуникаций по требованию правоохранительных органов информации, необходимой для идентификации поставщиков услуг и маршрута, которым была передана информация.

Кроме того, должно быть предусмотрено введение действенного механизма использования в уголовном процессе доказательств в электронной форме, собранных в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности.

Службе безопасности Украины вместе с Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации поручено принять в течение 2017 года меры по выявлению и пресечению фактов использования органами государственной власти программных продуктов, разработанных субъектами хозяйствования государства-агрессора, использование которых запрещено в соответствии с решениями СНБО относительно применения санкций.

Нацполиции совместно с СБУ поручено принять безотлагательные меры по обеспечению полного и объективного расследования кибератак на информационно-телекоммуникационные системы финансового сектора страны.

Нацбанку рекомендовано разработать с участием СБУ в месячный срок вопрос по разработке правового механизма блокировки (прекращения) на территории Украины функционирования электронных платежных систем субъектов государства-агрессора.

Решение СНБО от 29 декабря 2016 содержит также два тайных пункта.