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Неизвестный обстрелял пассажирский автобус на трассе «Одесса-Киев», ранив пассажира.

По данным отдела коммуникации полиции Одесской области, в полицию поступило сообщение из Любашевской районной больницы о том, что в хирургическое отделение доставлен 45-летний мужчина с пулевым ранением правого бедра.

В медучреждение выехала следственно-оперативная группа местного отдела полиции.

В ходе проведения первоочередных следственных действий установлено, что указанные телесные повреждения мужчина получил во время поездки в автобусе сообщением Одесса-Киев. Когда транспортное средство двигалось в направлении Киева, на 304 км трассы «Одесса-Киев» (в Любашевский район) неизвестный совершил по нему выстрел из неустановленного оружия. Пуля пробила боковое правое стекло автобуса и попала в бедро пассажира, сидевшего у окна.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полицией устанавливаются обстоятельства происшествия. Ответственность, предусмотренная за указанное правонарушение – от трех до семи лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
ForUm

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