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Российские пограничники задержали участника добровольческого формирования «Аскер» при попытке якобы проникновения на территорию аннексированного Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

«Сотрудники погрануправления ФСБ задержали члена радикальной группировки «Аскер», пытавшегося незаконно попасть в Крым. Задержанного, родившегося в 1997 году, зовут Сеит-Ибраим Зайтуллаев. Он пытался пересечь границу в обход пункта пропуска», - заявили в российском ведомстве.

Во время личного осмотра у него обнаружили удостоверение участника «Аскера». Также выяснилось, что Зайтуллаев больше года входил в состав батальона им. Номана Челибиджихана, созданном одним из инициаторов продовольственной и энергетической блокады полуострова Ленуром Ислямовым.

«Зайтуллаев рассказал, что в батальоне готовят специалистов для диверсий в Крыму», - заявили в ФСБ.

Против него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации».

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина намерена организовать подрывную работу на территории РФ.
ForUm

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