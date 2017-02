Ко дню рождения исследователя Голодомора Джеймса Мейса Служба безопасности Украины обнародует архивные документы КГБ о сознательном замалчивании трагедии советской властью. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Сегодня, 18 февраля, мы вспоминаем Джеймса Эрнеста Мейса (James Earnest Mace), которому исполнилось бы 65 лет. Благодаря исследованиям известного историка, политолога, исследователя истории СССР и Центрально-Восточной Европы мир узнал о Голодоморе в Украине 1932-1933 годов. Он первым назвал эту трагедию украинского народа Геноцидом», - отмечается в сообщении.

Работая над исследовательской программой Гарвардского университета «Устная история украинского голода 1932-1933 гг.», Дж. Мейс собрал более полусотни аудиозаписей очевидцев, которые выжили во время Голодомора и после войны оказались в США. Результаты исследования стали основой книги Роберта Конквеста «Жатва скорби», изданной в 1986 году.

В 1986-1990 годах историк становится исполнительным директором временной комиссии по исследованию Голодомора 1932-1933 годов (US Commission on the Ukraine Famine), отчет которой в 1988 году был передан в посольство СССР в Вашингтоне и попал в ЦК Компартии Украины. КГБ внимательно следило за исследованиями Голодомора рубежом и докладывало компартийным боссам.

«В Отраслевом государственном архиве СБУ хранятся уникальные документы за подписью председателя Комитета Государственной Безопасности Украинской ССР Николая Голушко – информирование в ЦК Компартии Украины «О попытках противника активизировать антисоветскую кампанию вокруг так называемого «искусственного голода» в Украине в 1932-1933 годах» и «Об усилении антисоветской шумихи за рубежом в святи с вопросом о массовом голоде на Украине». На страницах этих документов упоминается Дж. Мейс и его комиссия, деятельность которых вызвала в СССР предполагаемую панику.

Руководитель КГБ пишет об искусственном голоде и украинской трагедии исключительно в кавычках. Вспоминает буржуазные средства массовой информации и зарубежные националистические центры.

«Обнародованные СБУ документы советских органов госбезопасности раскрывают чекистские методы, полностью унаследованные спецслужбами соседнего государства, - организация заказных статей «западных ученых и журналистов», промывание мозгов представителям творческой интеллигенции перед поездками за границу, привлечение ангажированных экспертов для подавления «антисоветской шумихи», - говорится в сообщении.

СБУ рассекретила все найденные в архиве документы о Голодоморе, они в свободном доступе, с ними работают историки, писатели, граждане, которые ищут правду о своих родственниках.