Президент России Владимир Путин также считает, что власть Украины намерена сорвать Минские соглашения и организовать подрывную работу на территории РФ. Об этом он сказал на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

«Мы видим и серьезное обострение ситуации на юго-востоке Украины в последнее время. Цель этого обострения очевидна: сорвать Минские соглашения. Сегодняшняя власть в Украине явно не готова к мирному решению этой сложной проблемы и делает ставку на силовое решение. Более того, открыто говорит и об организации диверсионно-террористической, подрывной работы, в том числе и в России. Нас это не может не беспокоить», - утверждает Путин, сообщает УНИАН.

Он также потребовал укреплять границы РФ. «В комплексном обеспечении безопасности России большое значение имеет надежная охрана государственной границы. Прежде всего, необходимо пресекать каналы проникновения в Россию членов международных террористических и экстремистских группировок, жестко пресекать любые виды контрабанды: от оружия до наркотиков и различных биоресурсов».

Напомним, ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что украинские радикальные организации якобы перешли к активным действиям по организации террористических актов в оккупированном РФ Крыму.