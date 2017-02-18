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Литературное агентство Wiedling Literary Agency, которое представляет интересы русскоязычных авторов на Западе, прекратило представлять писателя Захара Прилепина, сообщает BBC.

Находящееся в Германии агентство приняло такое решение в связи с сообщениями о том, что Прилепин получил пост заместителя командира батальона спецназа «Донецкой народной республики».

«Агентство продолжает выполнять свои контрактные обязанности перед всеми партнерами-издательствами, которые публикуют произведения Прилепина в переводах, однако свои возможные прибыли из этих услуг агентство пожертвует международной правозащитной компании Amnesty International», - сообщил глава Wiedling Literary Agency Томас Видлинг.

Напомним, российский писатель Евгений (Захар) Прилепин вступил в ряды незаконных вооруженных формирований «ДНР». 
ForUm

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