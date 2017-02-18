Лидеры «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницким согласились относительно приоритетности безопасности гражданских на Донбассе. Об этом заявил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг по итогам встречи с ними.

«Захарченко и Плотницкий согласились, что гражданские лица должны быть приоритетом. Теперь настало время жить в соответствии с этим, прекратить огонь и отвести вооружение», - говорится в сообщении ОБСЕ в Twitter.

Хуг: Г-н П. и г-н З. согласны: гражданское население - прежде всего.Пора прислушаться к этому прекратить боевые действия, отвести вооружение — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 17 февраля 2017 г.







По словам Хуга, «они оба подчеркнули необходимость выполнения Минских соглашений».

Хуг: Рад слышать, что они оба подчеркнули необходимость выполнения Минских соглашений. СММ тут для того, чтобы помочь — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 17 февраля 2017 г.





Напомним, 17 февраля представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе сообщили, что намерены встретиться с главами самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким для обсуждения соблюдения Минских соглашений.