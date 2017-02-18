Обвиняемый в убийстве патрульных полицейских в Днипре экс-боец бывшего подразделения «Торнадо» Александр Пугачев отказался давать показания в суде. Об этом он заявил 17 февраля на заседании в Центральном районном суде Днипра, где рассматривается дело, передает Радио Свобода.

Пугачев заявил, что право на отказ давать показания в суде предусматривает статья 63 Конституции Украины.

На судебном заседании в пятницу обвиняемый подал ходатайство об условиях пребывания его в зале суда – в течение двух заседаний он находится в специальной металлической клетке со стеклом.

По словам адвоката обвиняемого Артема Ходюша, его подзащитный недоволен условиями содержания в зале суда во время процесса – в металлической клетке, это «унижает его честь и достоинство». По словам адвоката, такое содержание «противоречит нормам конвенции прав человека» и не дает возможности адвокату общаться с клиентом.

Однако судьи, посовещавшись, это ходатайство отклонили.

В то же время мать погибшей патрульной полицейской Ольги Макаренко Надежда заявила, что подала иск против обвиняемого с требованием компенсации морального ущерба за гибель ее дочери. Она также отметила, что будет добиваться пожизненного заключения для подсудимого.

Обвиняемый, как и раньше, вины не признает.

Следующее судебное заседание запланировано на 3 марта. Суд начнет заслушивать потерпевших.

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днипре бывший боец роты спецназначения МВД «Торнадо» Александр Пугачев застрелил патрульного полицейского 27-летнего Артема Кутушева, который остановил его машину за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненая патрульная 36-летняя Ольга Макаренко умерла во время операции.

Как выяснилось позже, Пугачев находился в розыске за совершение других преступлений. Во время стычки с полицейскими он также получил ранение, его задержали в больнице.