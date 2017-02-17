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Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе намерены встретиться с главами самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким для обсуждения соблюдения Минских соглашений. Об этом сообщается на странице миссии в Twitter.

«СММ ОБСЕ приветствует, что Захарченко и Плотницкий откликнулись на открытое приглашение СММ и выразили готовность встретиться», - сказано в сообщении

В миссии добавили, что с нетерпением ждут возможности обсудить с ними, как они могут повысить эффективность выполнения Минских соглашений, одобренных СБ ООН.
ForUm

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