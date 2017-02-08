Генеральная прокуратура Украины подозревает экс-заместителя главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Юрия Чмыря в причастности к организации силового разгона участников Евромайдана. Об этом говорится в соответствующем постановлении Печерского суда.

В документе отмечается, что досудебным расследованием установлено, что в организации силового разгона правоохранительными органами участников акций в Киеве 18 и 19 февраля 2014 года принимал участие бывший заместитель главы Администрации Президента Украины по гуманитарным вопросам, сообщает УНИАН.

Следовательно, суд разрешил следователям получить доступ к информации о разговорах экс-чиновника за период с 20.11.2013 по 22.02.2014.

Суд также разрешил правоохранителям получить доступ к информации о телефонных звонках и других сотрудников АП. В постановлении указано, что прокуратура выясняет место пребывания и контакты бывших сотрудников АП.

Как известно, 23 ноября 2016 года министр внутренних дел Арсен Аваков назвал депутата от «Оппозиционного блока», экс-главу Администрации Президента Сергея Левочкина автором разгона Евромайдана.

Ранее Левочкина обвинял в разгоне Майдана экс-президент Украины Виктор Янукович.