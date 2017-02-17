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Поврежденный в результате обстрела 5-этажный жилой дом в Авдеевке находится под угрозой разрушения, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«В доме в Авдеевке на улице Гагарина, в который вчера попал снаряд, пошло смещение панельных плит наружной стены. Часть стены на 5-м этаже осунулась. Есть угроза разрушения дома и угроза для жителей», - написал он в Facebook.

Жебривский отметил, что дорога возле дома перекрыта, чтобы не было вибраций от движения грузового транспорта.

«Сейчас в оперативном штабе прорабатывается вопрос отселения людей из аварийного дома», - сообщил глава ОВГА.

Напомним, 16 февраля незаконные вооруженные формирования нанесли артиллерийский удар по жилому сектору Авдеевки. 
ForUm

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