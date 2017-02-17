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Нижняя палата парламента Нидерландов будет голосовать за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом 23 февраля.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

«Похоже, что нижняя палата голландского парламента обсудит ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной 21 февраля, а голосовать будет 23 февраля», - написал он.

Напомним, 15 декабря 2016 года ЕС согласовал решение о завершении ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС с учетом условий Нидерландов, а именно проекта резолюции, в котором предлагается лишить Украину финансовой и военной помощи ЕС и не предоставлять гражданам Украины права жить и работать в странах ЕС.
ForUm

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