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Незаконные вооруженные формирования нанесли артиллерийский удар по жилому сектору Авдеевки. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Боевик нанесли артиллерийский удар по жилому сектору Авдеевки. Зафиксированы попадания в многоэтажные дома по ул. Гагарина и 9-й квартал. Идут разборы завалов», – отметил он.

По информации Аброськина, в результате получения осколочных ранений умер мужчина, 1973 года рождения.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, В ночь на четверг, 16 февраля, члены незаконных вооруженных формирований вновь нанесли артудары по жилищному сектору в старой части Авдеевки.
ForUm

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