Депутаты Европарламента предложили коллегам из Конгресса и Сената США рассмотреть вопрос об организации совместной конференции высокого уровня по Украине в Европейском парламенте. Об этом говорится в письме евродепутатов.
Целью конференции было бы оценить достигнутый Украиной прогресс, а также то, как Европа и Соединенные Штаты могут действеннее продолжать совместную поддержку, сообщает «Европейская правда».
«Такая встреча дополнит предоставление в мае или июне этого года безвизового режима поездок в страны Шенгенской зоны для граждан Украины. Очень важно, чтобы мы твердо и вместе стояли на защите Украины, Европы и Америки», - говорится в письме.
Как ранее сообщал ForUm, 14 февраля Европейский парламент окончательно согласовал ранее проголосованный механизм временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами.
Стоит отметить, что на сайте Европарламента отсутствует дата, на которую было предварительно запланировано голосование резолюции о предоставлении Украине безвизового режима.
Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявляет, что Украина к лету этого года получит безвизовый режим с ЕС.
Президент Украины Петр Порошенко также надеется на получение безвиза этим летом.
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