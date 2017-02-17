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Депутаты Европарламента предложили коллегам из Конгресса и Сената США рассмотреть вопрос об организации совместной конференции высокого уровня по Украине в Европейском парламенте. Об этом говорится в письме евродепутатов.

Целью конференции было бы оценить достигнутый Украиной прогресс, а также то, как Европа и Соединенные Штаты могут действеннее продолжать совместную поддержку, сообщает «Европейская правда».

«Такая встреча дополнит предоставление в мае или июне этого года безвизового режима поездок в страны Шенгенской зоны для граждан Украины. Очень важно, чтобы мы твердо и вместе стояли на защите Украины, Европы и Америки», - говорится в письме.

Как ранее сообщал ForUm, 14 февраля Европейский парламент окончательно согласовал ранее проголосованный механизм временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами.

Стоит отметить, что на сайте Европарламента отсутствует дата, на которую было предварительно запланировано голосование резолюции о предоставлении Украине безвизового режима.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявляет, что Украина к лету этого года получит безвизовый режим с ЕС. 

Президент Украины Петр Порошенко также надеется на получение безвиза этим летом.
ForUm

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