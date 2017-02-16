Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский заявляет, что принципиально не будет проходить проверку на детекторе лжи.

Об этом глава ЦИК сказал на брифинге, отвечая на вопрос, готов ли он в рамках открытого против него уголовного производства пройти проверку на детекторе лжи, сообщает УНИАН.

«Принципиально не буду этого делать, потому что эта процедура, во-первых, не предусмотрена Уголовным процессуальным законом, а, во-вторых, вы видите, что любые инструменты в руках детективов НАБУ используются противозаконным способом», - сказал он и добавил: «Никакого доверия к следствию НАБУ у меня нет и быть не может».

Охендовский подчеркнул, что использование детекторов лжи в Украине не предусмотрено ни одним нормативным актом. «Поэтому доверять любой технике, которая находится в руках детективов НАБУ и используется ими в противозаконных целях, у меня совершенно нет желания. Именно это и исключает возможность моего согласия на такую противозаконную процедуру», - подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, 13 декабря 2016 года руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подписал подозрение Охендовскому. В тот же день оно было вручено главе ЦИК.

По версии следствия в течение 2012 года Охендовский в рамках выполнения своих должностных обязанностей совершил 6 зарубежных визитов, которые были профинансированы средствами Партии регионов.

21 декабря 2016 года суд назначил Охендовскому личное обязательство в виде меры пресечения до 13 февраля 2017 г. Прокуратура обжаловала это решение.

9 февраля Апелляционный суд Киева отказался отстранять Охендовского от должности председателя Центральной избирательной комиссии.